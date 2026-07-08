Transporte fluvial entre Porto e Gaia retomado este verão (e com viagens grátis)

A travessia fluvial entre a Afurada, em Vila Nova de Gaia, e o Cais do Ouro, no Porto, vai ser retomada este verão, revelou o presidente da Câmara do Porto, adiantado que as viagens serão gratuitas para residentes na cidade.

"Tenho uma boa notícia para lhe dar: eu acho que nós neste verão vamos ter o transporte fluvial a funcionar. E até lhe vou dar uma segunda boa noticia: as viagens vão ser gratuitas para quem vive no Porto", afirmou na noite de terça-feira Pedro Duarte, durante a reunião da Assembleia Municipal do Porto, em resposta ao deputado da CDU Francisco Calheiros.

Questionado pelo retomar desta travessia, o autarca explicou às forças eleitas que começou a trabalhar nesse assunto quando tomou posse e que foi necessário resolver "algumas "nuances" do ponto de vista mais técnico", relacionadas com as embarcações.

"O [projeto] piloto correu bem, mas houve várias "nuances" que foram detetadas nos relatórios e tivemos que as corrigir. Isto não depende só de nós, quem está a liderar este processo é a Transportes Metropolitanos do Porto (TMP)", especificou o autarca social-democrata.

No final de junho do ano passado e outubro, esta ligação foi retomada no âmbito de um projeto-piloto da TMP, que teve como objetivo testar a viabilidade da ligação e avaliar o interesse do público por esta nova opção de transporte entre Porto e Gaia.

Durante o projeto-piloto, os passageiros podiam utilizar o Andante, mas também comprar um título a bordo com o custo de 2,25 euros.

Segundo dados oficiais da TMP facultados à Lusa em outubro, que contabilizam o período desde 01 de julho a 26 de outubro de 2025 (embora a travessia tenha começado no dia 27 de junho), no total foram transportados 25.873 passageiros, dos quais 6.739 em julho, 9.270 em agosto, 5.840 em setembro e 4.024 em outubro.

Em média, em causa estão pelo menos 212 passageiros por dia, quer se contabilize o período desde 01 de julho (neste caso, a média aproxima-se dos 220) ou 27 de junho.

Segundo as estatísticas da TMP, a maioria das viagens (19.756) foram realizadas por motivo de lazer, seguido de outras razões (5.438) e deslocações para o trabalho ou escola (679).

A travessia original entre o Cais do Ouro e a Afurada, efetuada pela embarcação Flor do Gás, foi suspensa em 2020, mas a travessia foi retomada no verão de 2022, em regime excecional, durante as festas de São Pedro e o Festival Marés Vivas.