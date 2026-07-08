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Venezuela. Sobe para 102 número de portugueses mortos nos sismos

08 jul, 2026 - 14:26 • Daniela Espírito Santo , João Cunha com Lusa

Entre os 102 cidadãos portugueses mortos, em que 88 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 18 crianças e 84 adultos, indicou o MNE.

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O número de cidadãos portugueses que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela a 24 de junho subiu para 102 e registam-se 57 portugueses desaparecidos, revelou esta quarta-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Entre os 102 cidadãos portugueses mortos, em que 88 tinham também a nacionalidade venezuelana, estão 18 crianças e 84 adultos, indicou o MNE.

O anterior balanço divulgado na segunda-feira contabilizava 97 cidadãos portugueses e lusodescendentes mortos e 59 desaparecidos, dos quais 18 crianças e 82 adultos.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 3.685 mortos e 16.740 feridos, segundo o mais recente balanço oficial do país.

Mais de 17 mil pessoas estão desalojadas e 856 edifícios foram danificados ou destruídos, informaram ainda as autoridades venezuelanas.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela. Ao 14.º dia de operações, e de acordo com o governo venezuelano, 6462 pessoas foram resgatadas dos escombros após os sismos.

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