"A demissão do ministro da Educação seria um problema a acrescentar" aos exames, diz SPLIU

A demissão do ministro da Educação seria um problema a acrescentar ao problema já existente com a correção dos exames nacionais, defendeu o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades (SPLIU), nesta quinta-feira.

O SPLIU considera que compete, em primeira instância, a Fernando Alexandre "resolver o problema da correção dos exames nacionais e a consequente afixação das respetivas pautas no dia 17 de julho, num processo que seja rigoroso, transparente e absolutamente confiável", e, para já, nessa perspetiva concede o benefício da dúvida ao ministro.

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Contudo, considerando a convicção das declarações do ministro relativamente à calendarização definida, o SPLIU considera que o governante "ficou com pouca ou nenhuma margem de manobra para novas alterações na calendarização dos procedimentos relativos aos exames nacionais".

O sindicato critica ainda as declarações de 8 de julho de Fernando Alexandre numa entrevista à RTP-1, quando apontou a possibilidade de os pais serem compensado por prejuízos decorrentes da marcação de férias, para de seguida mencionar que seria difícil comprovar tais implicações nas vidas das famílias.

*Editado por Ana Kotowicz

