Acidente com autocarro escolar faz três feridos em Bucelas

Um acidente entre um autocarro de transporte escolar e uma viatura ligeira fez esta quinta-feira, pelo menos, três feridos na zona de Bucelas, na ligação da Autoestrada 10 (A10) com a Autoestrada 9, disse fonte da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, a mesma fonte disse que o autocarro transportava 53 passageiros – incluindo crianças – e que há, pelo menos, três feridos ligeiros, que estão a ser assistidos no local.

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A fonte da Proteção Civil não soube especificar as idades dos feridos.

O acidente ocorreu pelas 17h45 no sentido Loures e estão no local uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Loures e três ambulâncias de socorro.

Uma das faixas de rodagem da A10 está cortada.

A A10 faz a ligação entre a A9 (CREL) em Bucelas, a A1 no Carregado, no distrito de Lisboa, e a A13/IC3 em Benavente, no de Santarém.