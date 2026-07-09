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- 09 jul, 2026
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Almada: Cortes noturnos de água vão afetar seis localidades esta quinta-feira
09 jul, 2026 - 16:08 • Lusa
Concelho de Almada está em situação de alerta devido aos problemas no abastecimento de água.
Os cortes noturnos de água no concelho de Almada, no âmbito das medidas para se restabelecerem reservas, vão realizar-se esta noite nas localidades de Trafaria, Raposeira, Corvina, Fonte Santa, Banática e Porto Brandão, anunciou a autarquia.
Num comunicado conjunto divulgado na página oficial no Facebook da Câmara de Almada e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada, é indicado que, tal como na noite passada, "no âmbito da situação de alerta", irá proceder-se "à interrupção total do abastecimento de água" entre as 22h00 de hoje e as 06h00 de sexta-feira naquelas seis localidades.
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"O restabelecimento do abastecimento será efetuado de forma gradual, pelo que a reposição da água poderá chegar à torneira em momentos diferentes dentro das zonas afetadas", afirmam aquelas entidades.
Na noite de quarta-feira, o corte do abastecimento foi feito na Charneca da Caparica, Aroeira, Marisol, Fonte da Telha, Palhais, Lazarim, Botequim, Vila Nova da Caparica, Capuchos, Pilotos, Funchalinho, Vale Rosal, Vale Cavala, Quintinhas e Quinta de Santa Teresa.
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Concelho de Almada está em situação de alerta devi(...)
Nos últimos dias, têm sido relatadas sucessivas falhas de água, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo sido ativado, na segunda-feira, o plano de contingência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e criado um gabinete de crise.
Entretanto, a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros (PS), decretou na quarta-feira situação de alerta no município.
"Enquanto vigorar a situação de alerta, serão implementadas restrições ao consumo de água que permitam preservar este recurso essencial para o abastecimento doméstico e para os serviços indispensáveis à população", referiu.
Entre as medidas, está o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22h00 às 06h00, e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais, designadamente, a rega de jardins públicos e privados e de campos de golfe, a lavagem de viaturas, o enchimento de piscinas, a utilização de chuveiros e lava-pés nas zonas balneares, o funcionamento das fontes ornamentais, lagos artificiais e outros elementos de uso estético de água e a lavagem de pavimentos exteriores, logradouros, paredes e telhados.
A Câmara de Almada disse também que "está igualmente a ser avaliada a necessidade de adotar medidas adicionais de redução de consumos, incluindo a suspensão temporária de atividades ou equipamentos municipais particularmente consumidores de água, caso tal se revele necessário para acelerar a recuperação do sistema".
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Em declarações hoje à RTP, Inês de Medeiros afirmou que, no sábado, "vão ser também encerrados equipamentos, balneários e infraestruturas desportivas municipais que impliquem consumos significativos de água, exceto quando estejam em causa competições oficiais".
A Câmara de Almada anunciou ainda no Facebook que os eventos Trafaria Com Prova, previsto para decorrer entre sexta-feira e domingo, e Solar Com Vida, previsto para sábado, na Sobreda, foram adiados devido à situação de alerta, sem indicar novas datas.
Segundo a autarquia, a situação que o município de Almada enfrenta é excecional e resulta de um aumento muito significativo do consumo de água, que exerceu uma pressão sem precedentes sobre o sistema de abastecimento.
Contudo, a Câmara de Almada e os SMAS garantem o abastecimento aos equipamentos e serviços essenciais, nomeadamente hospitais, centros de saúde, lares, bombeiros e restantes infraestruturas críticas, disponibilizando meios alternativos de abastecimento, incluindo camiões-cisterna, nas zonas onde tal venha a revelar-se necessário e reforçada a articulação com municípios vizinhos e restantes entidades competentes para assegurar toda a capacidade de resposta disponível.
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