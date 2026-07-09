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Almada: Cortes noturnos de água vão afetar seis localidades esta quinta-feira

09 jul, 2026 - 16:08 • Lusa

Concelho de Almada está em situação de alerta devido aos problemas no abastecimento de água.

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Os cortes noturnos de água no concelho de Almada, no âmbito das medidas para se restabelecerem reservas, vão realizar-se esta noite nas localidades de Trafaria, Raposeira, Corvina, Fonte Santa, Banática e Porto Brandão, anunciou a autarquia.

Num comunicado conjunto divulgado na página oficial no Facebook da Câmara de Almada e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada, é indicado que, tal como na noite passada, "no âmbito da situação de alerta", irá proceder-se "à interrupção total do abastecimento de água" entre as 22h00 de hoje e as 06h00 de sexta-feira naquelas seis localidades.

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"O restabelecimento do abastecimento será efetuado de forma gradual, pelo que a reposição da água poderá chegar à torneira em momentos diferentes dentro das zonas afetadas", afirmam aquelas entidades.

Na noite de quarta-feira, o corte do abastecimento foi feito na Charneca da Caparica, Aroeira, Marisol, Fonte da Telha, Palhais, Lazarim, Botequim, Vila Nova da Caparica, Capuchos, Pilotos, Funchalinho, Vale Rosal, Vale Cavala, Quintinhas e Quinta de Santa Teresa.

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Nos últimos dias, têm sido relatadas sucessivas falhas de água, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo sido ativado, na segunda-feira, o plano de contingência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e criado um gabinete de crise.

Entretanto, a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros (PS), decretou na quarta-feira situação de alerta no município.

"Enquanto vigorar a situação de alerta, serão implementadas restrições ao consumo de água que permitam preservar este recurso essencial para o abastecimento doméstico e para os serviços indispensáveis à população", referiu.

Entre as medidas, está o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22h00 às 06h00, e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais, designadamente, a rega de jardins públicos e privados e de campos de golfe, a lavagem de viaturas, o enchimento de piscinas, a utilização de chuveiros e lava-pés nas zonas balneares, o funcionamento das fontes ornamentais, lagos artificiais e outros elementos de uso estético de água e a lavagem de pavimentos exteriores, logradouros, paredes e telhados.

A Câmara de Almada disse também que "está igualmente a ser avaliada a necessidade de adotar medidas adicionais de redução de consumos, incluindo a suspensão temporária de atividades ou equipamentos municipais particularmente consumidores de água, caso tal se revele necessário para acelerar a recuperação do sistema".

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Em declarações hoje à RTP, Inês de Medeiros afirmou que, no sábado, "vão ser também encerrados equipamentos, balneários e infraestruturas desportivas municipais que impliquem consumos significativos de água, exceto quando estejam em causa competições oficiais".

A Câmara de Almada anunciou ainda no Facebook que os eventos Trafaria Com Prova, previsto para decorrer entre sexta-feira e domingo, e Solar Com Vida, previsto para sábado, na Sobreda, foram adiados devido à situação de alerta, sem indicar novas datas.

Segundo a autarquia, a situação que o município de Almada enfrenta é excecional e resulta de um aumento muito significativo do consumo de água, que exerceu uma pressão sem precedentes sobre o sistema de abastecimento.

Contudo, a Câmara de Almada e os SMAS garantem o abastecimento aos equipamentos e serviços essenciais, nomeadamente hospitais, centros de saúde, lares, bombeiros e restantes infraestruturas críticas, disponibilizando meios alternativos de abastecimento, incluindo camiões-cisterna, nas zonas onde tal venha a revelar-se necessário e reforçada a articulação com municípios vizinhos e restantes entidades competentes para assegurar toda a capacidade de resposta disponível.

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