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Avião da Casa Branca aterra no Porto

09 jul, 2026 - 00:23 • Redação

O C-32A é habitualmente utilizado pelo vice-Presidente dos Estados Unidos. Nessas ocasiões o avião utiliza o indicativo "Air Force Two".

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Um avião do Governo dos Estados Unidos foi avistado esta quarta-feira no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto.

Fotos cedidas à Renascença mostram um Boeing C-32A na pista durante a manhã desta quarta-feira.

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O avião da Casa Branca rumou depois a Skopje, na Macedónia do Norte, e estacionou mais tarde em Praga, na Chéquia.

O C-32A é habitualmente utilizado pelo vice-Presidente dos Estados Unidos. Nessas ocasiões o avião utiliza o indicativo "Air Force Two".

Também pode ser usado para deslocações da primeira-dama e do secretário de Estado norte-americano.

Trump deixa em terra avião oferecido pelo Qatar

Donald Trump anunciou esta quarta-feira que sairia da Turquia rumo à base aérea de RAF Mildenhall, no Reino Unido, a bordo de um antigo "Air Force One", em vez de utilizar o avião recentemente renovado e oferecido pelo Governo do Qatar aos Estados Unidos.

A viagem à Turquia foi a primeira deslocação internacional da nova aeronave e aconteceu num momento de agravamento das hostilidades com o Irão, país que faz fronteira com o território turco.

A opção pelo avião antigo voltou a suscitar dúvidas sobre o custo, a segurança e a rapidez da adaptação do jato oferecido pelo Qatar.

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