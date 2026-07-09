Carro cai de viaduto e mata duas pessoas em Matosinhos

Um automóvel caiu, esta madrugada, de um viaduto para a A4, em São Mamede de Infesta, Matosinhos. Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas.

A informação foi avançada esta quinta-feira pelo Notícias ao Minuto que, citando fonte do Comando de Operações de Socorro do Porto, adianta que o alerta foi dado por volta das 04h00.

Já o Jornal de Notícias confirma que se tratou de um despiste seguido de capotamento e incêndio, indicando que o sinistro terá acontecido às 02h48, citando o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

Os dois feridos serão ligeiros e foram transportados para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

A A4, no sentido Este-Oeste, esteve cortada até perto das 07h00.