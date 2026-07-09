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Falta de água em Almada: "Situação completamente reposta em duas ou três semanas"
09 jul, 2026 - 16:55 • Ricardo Vieira
Garantia foi deixada pela ministra do Ambiente e Energia no final de uma reunião com a autarca de Almada.
O problema da falta de água no concelho de Almada deverá estar resolvido dentro de duas a três semanas, disse a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, no final de uma reunião com a autarquia.
O Governo e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vão autorizar dois novos furos rapidamente, adiantou a governante, em declarações aos jornalistas.
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"Situação completamente reposta, estamos a falar de duas ou três semanas", afirmou a ministra do Ambiente e Energia, e a situação vai melhorar gradualmente.
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Maria da Graça Carvalho fala num "aumento inesperado" e acima da média nacional do consumo de água no concelho de Almada.
"Neste momento, em Almada há um consumo de 300 litros por dia, por habitante. A média nacional são 180 litros por dia, por habitante. É praticamente o dobro. Nestes últimos seis houve um aumento de 4,3%, em certas áreas de Almada foi de 15%", sublinha.
Da reunião entre o Governo e a autarquia saiu a necessidade de estabilizar o sistema e de reduzir os consumos ao essencial, aumentar as fontes de água.
Nesse sentido, um novo furo vai começar a funcionar até ao fim de semana, que vai aumentar em 20% as fontes de água. Foi também identificado outro furo, "muito grande", que vai agora ser licenciado para suprir as necessidades de água, indica a ministra do Ambiente e Energia.
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A presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, afirmou que “independentemente das projeções que podíamos fazer, estamos de facto perante um aumento muitíssimo substancial e imprevisível”.
A autarca garante que a maior parte do aumento do consumo não se deve a rupturas no sistema de abastecimento. “Para vos dar uma ideia, no ano passado tivemos 54 rupturas importantes, estamos em julho e só tivemos 14. Temos feito um esforço muito grande.”
Inês de Medeiros afirma que 35% equivale a água perdida ou não cobrada, mas insiste num aumento muito significativo do consumo de água, sobretudo na altura no verão.
Sobre as causas do problema, a autarca responde que "os maiores consumos estão nas zonas mais usadas durante o Verão – Costa da Caparica, Charneca e Sobreda –, é a zona onde temos tido mais construção. Temos de apurar se isto não se devem à maior flexibilização imposta aos munícipios relativamente às regras de licenciamento".
Questionada sobre as responsabilidades da autarquia, Inês de Medeiros afirmou que "desde maio que nós estamos a trabalhar neste problema com toda a consciência".
"Não há nenhuma zona do concelho que tenha estado sem água mais de 24 horas – até menos", afirmou Inês de Medeiros.
A Câmara de Almada decretou na quarta-feira a situação de alerta no concelho devido à falta de água, que prevê o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22h00 às 06h00.
Os cortes noturnos de água vão realizar-se esta noite nas localidades de Trafaria, Raposeira, Corvina, Fonte Santa, Banática e Porto Brandão, anunciou esta quinta-feira a autarquia.
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