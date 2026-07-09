Falta de água em Almada: "Situação completamente reposta em duas ou três semanas"

O problema da falta de água no concelho de Almada deverá estar resolvido dentro de duas a três semanas, disse a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, no final de uma reunião com a autarquia. O Governo e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vão autorizar dois novos furos rapidamente, adiantou a governante, em declarações aos jornalistas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Situação completamente reposta, estamos a falar de duas ou três semanas", afirmou a ministra do Ambiente e Energia, e a situação vai melhorar gradualmente.

Maria da Graça Carvalho fala num "aumento inesperado" e acima da média nacional do consumo de água no concelho de Almada. "Neste momento, em Almada há um consumo de 300 litros por dia, por habitante. A média nacional são 180 litros por dia, por habitante. É praticamente o dobro. Nestes últimos seis houve um aumento de 4,3%, em certas áreas de Almada foi de 15%", sublinha. Da reunião entre o Governo e a autarquia saiu a necessidade de estabilizar o sistema e de reduzir os consumos ao essencial, aumentar as fontes de água. Nesse sentido, um novo furo vai começar a funcionar até ao fim de semana, que vai aumentar em 20% as fontes de água. Foi também identificado outro furo, "muito grande", que vai agora ser licenciado para suprir as necessidades de água, indica a ministra do Ambiente e Energia.