Falta de água em Almada: "Situação completamente reposta em duas ou três semanas"

O problema da falta de água no concelho de Almada deverá estar resolvido dentro de duas a três semanas, disse a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, no final de uma reunião com a autarquia.

O Governo e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vão autorizar dois novos furos rapidamente, adiantou a governante, em declarações aos jornalistas.



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"Situação completamente reposta, estamos a falar de duas ou três semanas", afirmou a ministra do Ambiente e Energia.



Maria da Graça Carvalho fala num "aumento inesperado" e acima da média nacional do consumo de água no concelho de Almada.

"Neste momento, em Almada há um consumo de 300 litros por dia, por habitante. A média nacional são 180 litros por dia, por habitante. É praticamente o dobro. Nestes últimos seis houve um aumento de 4,3%, em certas áreas de Almada foi de 15%", sublinha.

Os cortes noturnos de água no concelho de Almada, no âmbito das medidas para se restabelecerem reservas, vão realizar-se esta noite nas localidades de Trafaria, Raposeira, Corvina, Fonte Santa, Banática e Porto Brandão, anunciou esta quinta-feira a autarquia.



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