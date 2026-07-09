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Bombarral
Gases tóxicos obrigam à retirada de trabalhadores de armazém de fruta
09 jul, 2026 - 16:41 • Lusa
Doze pessoas foram transportadas ao hospital e 79 foram assistidas no local.
Centena e meia de pessoas tiveram esta quinta-feira de ser retiradas do interior de um armazém de frutas onde trabalham, no Bombarral, devido à libertação de gases tóxicos, tendo 12 sido transportadas ao hospital e 79 assistidas no local, disse fonte da Proteção Civil.
Fonte do Sub-comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste informou que, pelas 09h00, foi dado o alerta para a retirada de 151 trabalhadores de um armazém de frutas devido à libertação de ácido sulfúrico e hipoclorito de sódio.
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Dos 151 trabalhadores, 12 foram transportados à urgência de Caldas da Rainha da Unidade Local de Saúde do Oeste e 79 foram assistidos no local por inalação de gases, em estado considerado ligeiro.
Sessenta permaneceram no exterior das instalações.
De acordo com a mesma fonte, a libertação dos gases deveu-se a uma avaria no sistema de pesagem.
A empresa voltou a laborar às 14h00, disse o comandante dos Bombeiros do Bombarral, Pedro Lourenço, à agência Lusa.
Contactada pela Lusa, a empresa recusou prestar declarações.
No local, no distrito de Leiria, estiveram meios dos bombeiros do Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Caldas da Rainha, da Cruz Vermelha e da GNR, bem como a viatura médica de emergência e reanimação de Caldas da Rainha, num total de 31 operacionais e 14 veículos.
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