Incêndios: Mais de 70 concelhos do interior Norte e Centro em perigo máximo

Em perigo elevado estão mais de 50 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Santarém, Leiria, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado e elevado mais de 80 concelhos dos distritos de Braga, Vila Real, Viseu, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

Mais de 70 concelhos do interior Norte e Centro do país e uma dezena do Alentejo e Algarve estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Portugal continental tem estado a ser afetado por (...)

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Na segunda-feira, o Governo decretou a prorrogação da situação de alerta em vigor até às 23:59 de hoje em 10 distritos de Portugal Continental.

A decisão abrange os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora e Faro.

Para hoje, o IPMA prevê uma pequena descida da temperatura máxima, com possibilidade de trovoada no interior durante a tarde.

Por causa do calor ainda estão até às 18:00 de hoje sob aviso laranja os distritos de Bragança e Guarda.

Quanto a temperaturas, as mínimas vão variar entre os 14º (Viana do Castelo e Braga) e os 19º (Faro) e as máximas entre os 22º (Viana do Castelo, Porto e Setúbal) e os 37º (Castelo Branco).