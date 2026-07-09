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Almada
Inês de Medeiros vai "repor a verdade" sobre a falta de água em Almada
09 jul, 2026 - 15:01 • Susana Madureira Martins
Durante a tarde, a autarca de Almada reúne-se com a ministra do Ambiente e com Pimenta Machado, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente.
Inês de Medeiros diz que irá repor a verdade sobre a falta de água em Almada. A autarca daquela cidade da margem sul de Lisboa falava à chegada à Estação Elevatória de Vale de Milhaços, onde irá decorrer uma reunião com a ministra do Ambiente, Graça Carvalho.
Pimenta Machado, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, também estará presente.
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À chegada ao local, que se situa numa zona de vivendas em Corroios e distante do centro de Almada onde a população tem protestado, Inês de Medeiros promete responder às críticas do PSD.
"Vou explicar, vou também repor a verdade sobre algumas declarações, e por isso venho justamente dar a conhecer a situação à senhora ministra e explicar tudo o que temos feito. Está na altura de falarmos a verdade. Depois também irei, a seu tempo, responder às declarações do líder parlamentar", disse aos jornalistas.
No local, do lado de fora do edifício onde decorre o encontro, esté Nuno Mendes, deputado municipal do Chega em Almada.
O encontro acontece depois de vários dias de falta de abastecimento de água no concelho de Almada.
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