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Morreu Joaquim Carneiro Gomes, repórter do programa Despertar, da Renascença

09 jul, 2026 - 18:32 • Cristina Nascimento

Era natural de Angola, tinha 83 anos. Carneiro Gomes foi repórter durante mais de uma década do programa Despertar, com António Sala e Olga Cardoso.

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Joaquim Carneiro Gomes em entrevista a António Sala
Joaquim Carneiro Gomes (à direita na foto) em entrevista a António Sala

Morreu o antigo repórter da Renascença Joaquim Carneiro Gomes. Tinha 83 anos, faleceu na última noite, no Hospital da Guarda.

Carneiro Gomes deixa mulher, dois filhos e dois netos. Para já, ainda não são conhecidas informações sobre as cerimónias fúnebres.

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Joaquim Carneiro Gomes foi repórter do programa “Despertar” durante mais de uma década, tendo começado no fim dos anos 80.

À Renascença, António Sala recorda um “grande repórter” de “olhar atento, muito vivo e perspicaz”.

“Tornaram-se famosos os seus bilhetes postais sonoros que ele diariamente fazia da cidade, onde percorria ruelas, ruas, avenidas, procurando pessoas, acontecimentos, fossem eles das escadas do Metro, de miúdos que ali dormiam e que se drogavam, até às coisas mais bonitas que podiam acontecer em Lisboa”, recorda.

António Sala classifica Carneiro Gomes como “um grande repórter de rádio, uma figura incontornável na área da comunicação, enquanto repórter radiofónico que deixa saudades e deixa uma marca muito própria”.

Carneiro Gomes “correu este país todo, seca meca, de uma maneira notável, sempre fotografando sonoramente as coisas boas, e as menos boas também, que o país tinha”.

Natural de Angola, Joaquim Carneiro Gomes trabalhou na Renascença numa fase em que a informação era menos acessível do que atualmente, condições que contornava com um trabalho dedicado, descreve António Sala.

“Ia com antecedência para os sítios, procurava e falava com as populações, com aqueles que eram os responsáveis pelas diferentes áreas da cultura, da política, da governação, dos eventos do povo, dos eventos mais culturais e sofisticados. Era uma espécie de bordadeira de renda de bilros que fazia as coisas com uma dedicação enorme”, revela.

António Sala considera que Carneiro Gomes foi “um exemplo” e que “terá influenciado muitos jovens repórteres na forma de fazer uma das artes mais nobres da comunicação que é este tipo de reportagem”.

Sala recorda ainda os “milhares e milhares de quilómetros que ele tinha de percorrer pelo país, pelos diferentes eventos, pelas feiras, pelas atmosferas diferentes que povoavam o país, quer no verão, nas suas festas, quer no inverno, nas suas tradições”.

“Fazia isso de uma forma brilhante e não demonstrava em nada o cansaço que fisicamente poderia sentir.

[Notícia atualizada às 09h33 de 10 de julho de 2026 para corrigir a idade de Joaquim Carneiro Gomes de 84 para 83 anos]

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