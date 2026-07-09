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Ambiente

Só há 4 no mundo: Mata do Bussaco é a primeira Floresta Terapêutica da Península Ibérica

09 jul, 2026 - 16:13 • Lusa

Com grande poder, grande responsabilidade. Só há quatro florestas terapêuticas no mundo e Bussaco é a primeira da Península Ibérica.

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A primeira Floresta Terapêutica da Península Ibérica será portuguesa. A Mata Nacional do Bussaco, no concelho da Mealhada, vai receber na próxima semana a certificação, revelou o presidente da Fundação Mata do Bussaco, Gonçalo Breda Marques.

"Esta certificação, que nos coloca no grupo de quatro florestas terapêuticas do mundo e a primeira da Península Ibérica, confere-nos um estatuto mundial e traz consigo uma grande responsabilidade", destacou.

As outras três são a Floresta de Akasawa e a Floresta de Kurashiki (Japão) e a Floresta de Bad Wörishofen (Alemanha).

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Com esta certificação, tenta-se capitalizar as propriedades botânicas e culturais únicas desta mata e o seu efeito benéfico nos seres humanos. Como? Através da Terapia de Floresta, contacto guiado com a natureza para promover benefícios na saúde física e mental, já validados por diversos estudos científicos internacionais. Com esta distinção, o Bussaco integrará de forma pioneira a rota internacional do turismo de saúde, atraindo um novo perfil de visitantes em busca de qualidade de vida e experiências de bem-estar.

A Mata Nacional do Bussaco vai receber, no dia 17, a certificação como a primeira Floresta Terapêutica da Península Ibérica, o culminar de um processo de candidatura desenvolvido em cooperação entre a Fundação Mata do Bussaco e a Destinature -- Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza.

De acordo com o presidente da Fundação Mata do Bussaco, em funções há quase dois meses, esta certificação traz a responsabilidade de "promover as melhores práticas de gestão florestal e de preservação da biodiversidade".

"A Mata reúne características naturais únicas que possibilitam esta certificação que constitui um marco relevante na qualificação e valorização da oferta de Turismo de Natureza, reforçando o posicionamento do país num domínio emergente que cruza natureza, saúde e bem-estar, e promovendo a valorização sustentável dos seus recursos naturais", referiu.

A Mata do Bussaco, na freguesia do Luso, concelho da Mealhada (distrito de Aveiro), foi classificada como monumento nacional em dezembro de 2017.

Ocupa atualmente cerca de 105 hectares e possui uma das melhores coleções dendrológicas da Europa, com cerca de 250 espécies de árvores e arbustos com exemplares notáveis.

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  • 09 jul, 2026
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