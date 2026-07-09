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Transportes
Transtejo Soflusa inicia hoje ligação fluvial entre Almada e Oeiras
09 jul, 2026 - 07:09 • Lusa
A nova ligação pretende ainda "aumentar a atratividade deste modo de transporte enquanto solução de mobilidade sustentável".
A ligação fluvial entre Trafaria/Porto Brandão (Almada) e Pedrouços/Algés (Oeiras) tem hoje início, num prolongamento do serviço já existente para Belém (Lisboa), que passa a ser assegurada todos os dias da semana, anunciou a TTSL -- Transtejo Soflusa.
A nova ligação, avançou a transportadora, "permitirá reforçar a oferta de transporte público numa altura de elevada procura, proporcionando aos passageiros uma alternativa cómoda, eficiente e sustentável para as deslocações entre as duas margens do Tejo e para o acesso à zona de Pedrouços/Algés.
O prolongamento do serviço, salientou a autarquia de Oeiras, coincide com o arranque do festival Alive, em que se esperam milhares de pessoas no terrapleno de Algés, com o objetivo de "contribuir para o reforço da oferta de transporte público" e "captar novos utilizadores para o transporte fluvial".
A concretização da nova ligação, refere a transportadora e a autarquia, foi possível graças à estreita colaboração entre a empresa, as câmaras municipais de Lisboa e de Oeiras e a Administração do Porto de Lisboa, permitindo criar uma oferta de transporte num curto espaço de tempo.
A nova ligação, com um período experimental de seis meses, reforça o compromisso da empresa com "uma mobilidade integrada, sustentável e capaz de responder às necessidades crescentes da Área Metropolitana de Lisboa".
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