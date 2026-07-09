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Loures

Três crianças feridas em acidente com autocarro escolar em Bucelas

09 jul, 2026 - 18:46 • Marisa Gonçalves

Autocarro transportava 53 passageiros. Acidente aconteceu na Autoestrada A10.

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Uma colisão entre um autocarro escolar e um veículo ligeiro fez pelo menos três feridos ligeiros na zona de Bucelas, no concelho de Loures.

Os dados foram avançados à Renascença pelo comandante Luís Santos, do comando sub-regional do Oeste da Proteção Civil.

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Fonte do INEM disse à Lusa que os três feridos ligeiros são crianças, entre 4 e 6 anos, e foram transportados para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

“Do acidente resultaram três feridos ligeiros, todos crianças entre os 4 e os 6 anos, que apresentavam escoriações”, precisou a fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O acidente ocorreu na saída da A10 para a A9. Uma das faixas de rodagem da A10 foi cortada.

O autocarro transportava 53 passageiros.

O acidente ocorreu pelas 17h45 no sentido Loures e foram enviadas para o local uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Loures e três ambulâncias de socorro.

[notícia atualizada às 21h59, de 09/07/2026]

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  • 09 jul, 2026
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