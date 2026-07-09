Universidade de Lisboa reforça alojamento estudantil com 1.018 novas camas

A oferta de alojamento estudantil vai aumentar com mais 1.018 camas já no ano letivo 2026/2027, informou, esta quinta-feira, a Universidade de Lisboa (ULisboa). Trata-se de um dos maiores programas de investimento em residências universitárias realizados em Portugal que permitirá disponibilizar um total de 1.506 camas.

Este reforço surge como consequência de um investimento global superior a 80 milhões de euros, 49,5 milhões de euros dos quais provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Já foram disponibilizadas 488 camas do total indicado aos alunos no ano letivo anterior, estando agora prevista a entrada em operação de mais 1018.

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Segundo Luís Ferreira, reitor da Universidade de Lisboa, "garantir alojamento acessível e de qualidade é hoje uma condição essencial para promover a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior".

Para o reitor, citado em comunicado, este investimento traduz o "compromisso da Universidade de Lisboa em proporcionar aos estudantes as melhores condições para viverem, estudarem e desenvolverem o seu percurso académico", contribuindo também para reforçar a atratividade da instituição e da própria cidade de Lisboa.

A ULisboa garante que este programa pretende responder a um dos principais fatores que condicionam o acesso e a permanência dos estudantes no ensino superior: a falta de habitação.

“Com este investimento, a Universidade de Lisboa reforça a sua posição entre as instituições de ensino superior com maior capacidade de alojamento estudantil em Portugal e consolida uma estratégia que coloca as residências universitárias como um elemento essencial da experiência académica, e da inclusão e coesão social”, conclui Luís Ferreira.

* Editado por Ana Kotowicz

