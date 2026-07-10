ASAE apreende cerca de 21 mil litros de vinho e espumante na região Centro

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu cerca de 21 mil litros de vinho e espumante no decorrer de uma operação de fiscalização nos concelhos de Viseu, Trancoso e Oliveira do Bairro.

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"Como balanço da operação, foram apreendidos aproximadamente 20.923 litros de vinho tinto e branco e de espumante de qualidade engarrafado (DOC), pronto para ser introduzido no consumo", indica a ASAE, numa nota de imprensa.

E ainda 69.550 caixas, por violação das regras de rotulagem, nomeadamente no que concerne à indicação da proveniência, às menções obrigatórias e, ainda, por falta de licenciamento para o exercício da atividade.

"Em consequência, foram instaurados dois processos de contraordenação", acrescenta.

Na mesma nota de imprensa, enviada esta sexta-feira à agência Lusa, a ASAE informa que a operação de fiscalização foi desenvolvida na última semana e direcionada à verificação do cumprimento das regras na comercialização de produtos vitivinícolas.

Esta ação da ASAE, realizada "através da sua Unidade Regional do Centro e com o empenhamento da Brigada Especializada dos Vinhos e Produtos Vitivinícolas", ocorreu nos concelhos de Viseu, Trancoso (distrito da Guarda) e Oliveira do Bairro (distrito de Aveiro).

No documento, a ASAE sublinha que "o incumprimento destes requisitos legais compromete a integridade do circuito comercial, gera desequilíbrios concorrenciais, limita a capacidade de controlo das autoridades oficiais e representa um risco para a salvaguarda e segurança do consumidor".

O setor vitivinícola é um dos "de maior relevância na economia nacional", realça a autoridade nacional e, por isso, a ASAE promete continuar "a acompanhar e a reforçar ações de inspeção neste setor".

"De modo a salvaguardar os géneros alimentícios de eventuais práticas enganosas, em todo o território nacional e em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos", conclui.