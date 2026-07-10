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Bastonário critica redução "artificial" de listas de espera cirúrgicas

10 jul, 2026 - 19:00 • Anabela Góis , com redação

O novo Sistema Nacional de Acesso a Consultas e Cirurgias, que deve entrar em vigor em agosto, deixa de fora os doentes à espera de pequenas cirurgias, cerca de 20% do total.

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O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, pede a revisão das novas regras para as listas de espera para cirurgia no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em causa está o SINACC. O novo Sistema Nacional de Acesso a Consultas e Cirurgias, que deve entrar em vigor em agosto, deixa de fora os doentes à espera de pequenas cirurgias.

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Em declarações à Renascença, o bastonário diz que estão em causa 20% do total de procedimentos.

Ao eliminá-los, o SINACC reduz artificialmente as listas de espera no SNS e prejudica os doentes, argumenta Carlos Cortes.

“Estamos a falar, sensivelmente, em 20% de toda a atividade cirúrgica. Portanto, é retirar 20% dos doentes em lista de espera, dando até uma ideia artificial de que a lista de espera está a diminuir. Ora, ela não está a diminuir, porque o facto de retirar doentes desta lista de espera do SINACC, não significa que os doentes estejam tratados. Continuam a precisar de cuidados, de ser acompanhados e monitorizados”, alerta o responsável da Ordem dos Médicos.

O SINACC deixa de fora os doentes à espera de procedimentos sem necessidade de bloco operatório ou internamento.

Carlos Cortes diz que não faz sentido e que em causa pode estar “uma patologia grave e de grande complexidade, como por exemplo um melanoma ou, nos doentes diabéticos, problemas de visão que podem até causar cegueira se não forem tratados atempadamente”.

“O que nos diz o SINACC é que todas estas pequenas cirurgias são retiradas da lista de espera. Isso vai ter um impacto muito grande, porque estes doentes não vão ter direito ao mesmo acesso, esta lista de espera não vai ser monitorizada e acaba por prejudicar algo que estava a correr bem no SIGIC [Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia] e que era importante manter”, conclui o bastonário da Ordem dos Médicos, em declarações à Renascença.

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