Cegonhas afetadas pelo calor devolvidas ao Baixo Vouga após tratamento em Gaia

Várias cegonhas-brancas regressaram esta sexta-feira ao Baixo Vouga, depois de recuperadas no Parque Biológico de Gaia, devido a quedas e à onda de calor, informou a autarquia.

A libertação das aves ocorreu junto ao Centro de Interpretação Ambiental (CIA) de Salreu e resultou de uma articulação com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O número de aves recolhidas para tratamento, tanto crias como adultas, "registou um aumento recente devido à onda de calor que assolou a região, dificultando a sobrevivência destes animais", revela a mesma fonte.

Nesta altura do ano as crias de cegonha-branca começam a abandonar os ninhos, mas a falta de experiência de voo faz com que muitas sofram também quedas ou ferimentos, necessitando de cuidados especializados.

Após o período de reabilitação no Parque Biológico de Gaia, as cegonhas regressaram agora ao habitat natural no Baixo Vouga Lagunar e nos Percursos BioRia, uma zona considerada "privilegiada" pela riqueza dos seus ecossistemas e pelas condições favoráveis que oferece à fixação e alimentação da espécie.

A ação de devolução à natureza contou com a participação de cerca de 100 crianças integradas no programa municipal "Férias Ativas".

De acordo com os promotores, os jovens tiveram a oportunidade de aprender mais sobre a cegonha-branca, o trabalho de recuperação da fauna selvagem e a importância da conservação da biodiversidade, enquanto assistiram ao momento da libertação.