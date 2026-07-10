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Cegonhas afetadas pelo calor devolvidas ao Baixo Vouga após tratamento em Gaia
10 jul, 2026 - 12:02 • Lusa
Nesta altura do ano as crias de cegonha-branca começam a abandonar os ninhos, mas a falta de experiência de voo faz com que muitas sofram também quedas ou ferimentos.
Várias cegonhas-brancas regressaram esta sexta-feira ao Baixo Vouga, depois de recuperadas no Parque Biológico de Gaia, devido a quedas e à onda de calor, informou a autarquia.
A libertação das aves ocorreu junto ao Centro de Interpretação Ambiental (CIA) de Salreu e resultou de uma articulação com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).
O número de aves recolhidas para tratamento, tanto crias como adultas, "registou um aumento recente devido à onda de calor que assolou a região, dificultando a sobrevivência destes animais", revela a mesma fonte.
Nesta altura do ano as crias de cegonha-branca começam a abandonar os ninhos, mas a falta de experiência de voo faz com que muitas sofram também quedas ou ferimentos, necessitando de cuidados especializados.
Após o período de reabilitação no Parque Biológico de Gaia, as cegonhas regressaram agora ao habitat natural no Baixo Vouga Lagunar e nos Percursos BioRia, uma zona considerada "privilegiada" pela riqueza dos seus ecossistemas e pelas condições favoráveis que oferece à fixação e alimentação da espécie.
A ação de devolução à natureza contou com a participação de cerca de 100 crianças integradas no programa municipal "Férias Ativas".
De acordo com os promotores, os jovens tiveram a oportunidade de aprender mais sobre a cegonha-branca, o trabalho de recuperação da fauna selvagem e a importância da conservação da biodiversidade, enquanto assistiram ao momento da libertação.
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