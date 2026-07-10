- Noticiário das 17h
- 10 jul, 2026
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Doente de 63 anos morre enquanto aguardava atendimento no Hospital de Portalegre
10 jul, 2026 - 17:20 • Redação
Homem de 63 anos morreu na sala de espera do Hospital de Portalegre enquanto aguardava atendimento. Entrada nas urgências ocorreu com queixas de dor no peito.
Um homem de 63 anos morreu na sala de espera do Hospital de Portalegre, onde aguardava para ser observado por um médico, depois de ter recorrido ao serviço de urgência com queixas de dor no peito. O doente foi triado como pouco urgente e recebeu pulseira verde.
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Enquanto esperava pelo atendimento, o homem caiu inanimado no chão. O óbito foi declarado no local.
A informação, avançada pela "SIC", foi confirmada à Renascença por fonte da ULS do Alto Alentejo.
Segundo a mesma fonte, o caso ocorreu na passada quarta-feira.
A ULS do Alto Alentejo adianta que o hospital está a apurar os factos e as circunstâncias da morte.
- Noticiário das 17h
- 10 jul, 2026
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