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Exames Nacionais

Estudantes querem garantir que nenhum aluno fica prejudicado com problemas nos exames nacionais

10 jul, 2026 - 15:02 • Redação*

Os estudantes são chamados a responder com elevado rigor, dedicação e responsabilidade, e é, por isso, “legítimo que esperem das instituições públicas o mesmo nível de exigência”, referiu o CNJ.

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Nenhum aluno deve sair prejudicado e é importante que se perceba o que causou os problemas nos exames nacionais. É isso que pretende o Conselho Nacional de Juventude (CNJ) que manifestou a sua preocupação perante o adiamento da divulgação dos resultados da 1.ª fase dos Exames Nacionais e das respetivas alterações ao calendário subsequente.

Em comunicado, divulgado esta sexta-feira, salientou que esta situação afeta milhares de estudantes do ensino secundário num dos momentos mais determinantes do seu percurso académico.

“Para muitos estudantes, este é um momento que influencia diretamente a concretização das suas escolhas académicas, profissionais e pessoais, referiu o CNJ em comunicado enviado à Renascença.

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Segundo a plataforma, os estudantes são chamados a responder com elevado rigor, dedicação e responsabilidade, e é, por isso, “legítimo que esperem das instituições públicas o mesmo nível de exigência”, garantindo que os procedimentos decorram com transparência e dentro dos prazos previstos.

O CNJ considera importante que sejam apuradas as causas da situação através da auditoria já anunciada, pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre, para que seja possível retirar as devidas conclusões.

Neste momento, a prioridade deve ser garantir que todos os estudantes são avaliados com justiça, rigor e igualdade de condições, assegurando que nenhum jovem vê o seu percurso prejudicado por circunstâncias que lhe são completamente alheias.

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