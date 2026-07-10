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Governo sem indicação de vitimas portuguesas no incêndio em Almería

10 jul, 2026 - 11:01 • Lusa

Pelo menos 19 pessoas mantêm-se desaparecidas no cenário do incêndio florestal que teve início na quinta-feira na região espanhola de Los Gallardos, em Almeria, na Andaluzia.

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O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português disse esta sexta-feira estar a acompanhar a situação do incêndio florestal em Espanha, que causou pelo menos 11 mortos, não tendo indicação de vítimas portuguesas.

"Estamos a acompanhar com consulado geral de Sevilha [a situação causada pelo incêndio], mas até ao momento não há confirmação de portugueses feridos ou mortos", disse à agência Lusa fonte do MNE, pelas 10h00.

Pelo menos 19 pessoas mantêm-se desaparecidas no cenário do incêndio florestal que teve início na quinta-feira na região espanhola de Los Gallardos, em Almeria, na Andaluzia.

As mortes ocorreram numa localidade do município de Bédar, Los Gallardos, onde quatro vítimas foram surpreendidas pelas chamas enquanto se encontravam dentro dos veículos que conduziam.

O conselheiro de Saúde e Emergências do governo regional da Andaluzia, Antonio Sanz, disse à agência de notícias espanhola EFE que tudo indica que "a maioria ou a totalidade" das vítimas mortais do incêndio florestal de Los Gallardos eram estrangeiras, aguardando-se a conclusão dos procedimentos oficiais de identificação.

O conselheiro adiantou que sete pessoas morreram quando tentavam fugir "por conta própria" através do leito seco de um rio.

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