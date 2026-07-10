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Guia
Lançado guia para ajudar professores a integrar estrangeiros e refugiados
10 jul, 2026 - 17:02 • Redação*
Guia Ensinar com o KITE está disponível em sete línguas: português, alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e polaco.
Há uma nova ferramenta para ajudar a integrar alunos e refugiados que não falam português. Chama-se “Ensinar com o KITE”, está disponível desde o início de junho, e tem como objetivo ajudar professores e mediadores que trabalham com populações migrantes.
A informação foi avançada esta semana pela Universidade de Coimbra. O guia tem atividades práticas para promover a inclusão linguística e cultural.
O manual gratuito, publicado pelas editoras Imprensa da Universidade de Coimbra e Ediciones Universidad de Salamanca, “reúne um conjunto de 191 atividades pedagógicas destinadas a ajudar migrantes e refugiados a desenvolver a sua capacidade de comunicação na vida real no país de acolhimento, promovendo a interação, o desenvolvimento da literacia e a integração social”, explica a docente da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Cristina Martins, citada no comunicado enviado à Renascença.
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Está disponível em sete línguas: português, alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e polaco. A versão em português pode ser descarregada aqui.
Cristina Martins, que coordena o projeto na UC, explicou que o projeto “foi concebido para a exploração pedagógica dos recursos multilingues disponíveis na plataforma KITE”.
“Com a publicação deste manual, vai ser possível potenciar a utilização dos recursos na plataforma KITE: para além de ajudar quem está na linha da frente do acolhimento de refugiados e migrantes com instrumentos auxiliares de comunicação acessíveis, temos também uma nova ferramenta para facilitar o ensino de português por parte de professores e mediadores”, acrescentou.
O consórcio responsável pela criação da plataforma é liderado pela Universidade de Salamanca (Espanha), tendo também como parceiras, para além da Universidade de Coimbra, a Universidade de Bolonha (Itália), a Universidade de Heidelberg (Alemanha), a Universidade de Poitiers (França), a Universidade de Kiev (Ucrânia) e a Universidade de Varsóvia (Polónia).
* Editado por Ana Kotowicz
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