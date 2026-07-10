Lesado num festival de verão? Vai ser difícil ser compensado. DECO pede "legislação mais específica"

Os festivais de verão regressaram e com eles alguns incidentes que se repetem de ano para ano. Entre as queixas mais comuns que se espalham pelas redes sociais contam-se casos de filas intermináveis, excesso de pessoas nos recintos, fraca acessibilidade ou falhas técnicas durante os concertos. Em entrevista à Renascença, a DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, afirma que, apesar de frequentes, tendencialmente as queixas dos consumidores não acabam na restituição do bilhete. Isto porque a legislação que se aplica aos festivais de verão “está sujeita a tantas interpretações” que acaba por dificultar o processo de reclamação aos consumidores. “Temos de ter em atenção que este tipo de eventos multiculturais não tem propriamente uma legislação muito específica”, afirma o assessor estratégico da DECO, Paulo Fonseca. Os festivais de verão como o North Festival, o Rock in Rio ou o Alive, por exemplo, são aquilo que a DECO caracteriza de “multieventos”, isto é: “Além dos concertos, também têm muitas vezes outras atividades como as mais lúdicas… até em termos de alimentação. E muitas vezes estamos a falar de uma panóplia de artistas e de uma panóplia de eventos, onde se torna difícil para o consumidor, quando ocorre um problema, exigir o reembolso do bilhete”, explica Paulo Fonseca. Uma vez que “a legislação é pensada para um espetáculo, com um programa, com uma situação muito específica”, apenas quando ocorre uma falha “na totalidade dessa situação” é que o consumidor tem direito ao reembolso do próprio bilhete.

Neste sentido, em situações como no North Festival no Porto — que muitas vezes não estão relacionadas com concerto propriamente dito, mas que ainda assim podem condicionar, ou até não permitir, o total usufruo da experiência ao consumidor — a DECO afirma: “Não posso simplesmente dizer que o consumidor que esteve numa fila mais longa tem direito ao reembolso do bilhete”, porque este é um “fenómeno” com diversas variantes. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo Paulo Fonseca, as principais queixas que chegam à DECO prendem-se sobretudo com “alteração do programa, cancelamento de alguns dos concertos em que os consumidores reclamam ou, muitas vezes, situações de interrupção do próprio espetáculo”, mas os atrasos e a duração dos concertos também são reclamações frequentes. A dificuldade em conseguir o reembolso nesses casos continua a ser a mesma: “Quando a legislação foi pensada, foi pensada para um espetáculo de teatro, para um concerto. Mas hoje em dia temos de criar cartazes ou festivais em que todos os artistas podem ser os principais”, afirma o assessor estratégico, sublinhando que a DECO “já há muito tempo reivindica uma legislação mais específica”. A associação acredita ser esta a melhor altura para reforçar estes direitos dos consumidores, “sobretudo no que diz respeito aos espetáculos de natureza artística”. Paulo Fonseca prossegue com um exemplo bem conhecido junto do público: “Quando há uma alteração no cartaz dos próprios artistas”.