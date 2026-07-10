Lisboa sofre com sistema "Volta" após fenómeno de procura de embalagens no lixo

O sistema de depósito de embalagens "Volta", com o reembolso de 10 cêntimos, tem provocado impactos negativos na higiene urbana da cidade de Lisboa, com contentores remexidos ou mesmo despejados na via pública, revelou hoje a Câmara Municipal.

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"A Câmara Municipal de Lisboa (CML) está ciente desta situação, a qual tem vindo a acompanhar com atenção. Temos registo de vários episódios em diferentes zonas da cidade que confirmam este fenómeno, com impactos na higiene urbana", afirmou a autarquia, governada por PSD/CDS-PP/IL, na sequência da notícia do "Público" sobre as queixas das juntas de freguesia lisboetas quanto ao caos causado por quem procura embalagens para o sistema "Volta".

Sem números concretos sobre este fenómeno, a CML referiu que, "em alguns casos, contentores e papeleiras são remexidos ou mesmo despejados na via pública por pessoas que procuram embalagens abrangidas pelo sistema "Volta", com o objetivo de obter o respetivo reembolso".

Em funcionamento há três meses, concretamente desde 10 de abril, o sistema "Volta" permite aos consumidores recuperarem o valor do depósito de 10 cêntimos por embalagem pago no ato da compra de garrafas e latas de uso único, de plástico, metal e alumínio, com capacidade inferior a três litros, mediante a sua devolução nos mais de 2.500 pontos existentes para o efeito em Portugal continental, Açores e Madeira.

Enquadrando o impacto do "Volta" na higiene urbana da cidade, a Câmara de Lisboa realçou que o Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) é "uma medida ainda numa fase inicial de implementação", sendo expectável um período de adaptação por parte da população e dos diferentes intervenientes.

Ainda assim, o município de Lisboa defendeu que o SDR representa "um instrumento importante para aumentar a recolha e a reciclagem de embalagens", contribuindo para os objetivos de sustentabilidade ambiental.

Em resposta aos problemas gerados pelo "Volta" na limpeza da capital, a CML disse que continuará a monitorizar a evolução da situação, em articulação com as entidades responsáveis pelo sistema, para avaliar a necessidade de implementar medidas que minimizem os impactos na higiene urbana e no espaço público.

"O objetivo é garantir que os benefícios ambientais do sistema não sejam comprometidos por efeitos indesejados na limpeza e na qualidade do espaço público", reforçou a autarquia, referindo que, paralelamente, tem vindo a reforçar o investimento na fiscalização, com o aumento da equipa de fiscais municipais, permitindo intensificar a vigilância deste e de outros comportamentos que possam comprometer a limpeza urbana, a correta utilização dos equipamentos públicos e a preservação da qualidade do espaço público.

Ouvida pelo jornal "Público", a presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Carla Almeida (PS), responsável por parte do território do centro histórico lisboeta, incluindo Bairro Alto, Bica, Cais do Sodré, Príncipe Real e Chiado, disse que o fenómeno da procura de embalagens "Volta" nos contentores do lixo não envolve apenas pessoas em situação de sem-abrigo ou toxicodependentes.

"Não são só os sem-abrigo. Temos observado pessoas de diferentes estratos sociais a remexer no lixo, à procura de embalagens. Algumas até estão bem vestidas. Percebe-se que andam a fazer isto como forma de complementarem os seus rendimentos", disse Carla Almeida.

Também os presidentes das juntas lisboetas de Santo António e de Arroios, Filipa Veiga (independente eleita pelo PSD) e João Jaime (independente eleito pelo PS), respetivamente, mencionados na notícia do "Público", queixam-se de um agravamento dos problemas na higiene urbana após a introdução do sistema "Volta", devido ao fenómeno de vasculhar o lixo à procura de embalagens, para obter 10 cêntimos por cada garrafa ou lata.