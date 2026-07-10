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Medicamentos para obstipação e colonoscopias vão ter rótulo em estrangeiro

10 jul, 2026 - 08:20 • Lusa

Medida autorizada pelo Infarmed serve para minimizar o impacto da rutura de "stock".

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O Infarmed autorizou o uso de rotulagem em língua estrangeira de dois medicamentos usados em casos de obstipação crónica e para preparação do intestino nas colonoscopias, para minimizar o impacto da rutura de "stock".

Segundo a informação publicada no "site" do Infarmed, foi autorizada a rotulagem em espanhol no medicamento Movicol pediátrico, pó para solução oral usado em casos de obstipação crónica, embalagens que serão acompanhadas de folheto informativo em português.

Foi ainda autorizado o uso de rotulagem em espanhol no medicamento Moviprep, pó para solução oral utilizado para a limpeza intestinal antes de exames como a colonoscopia.

Para facilitar a acessibilidade aos medicamentos, os números de registo das apresentações abrangidas serão os mesmos dos medicamentos autorizados em Portugal, pelo que a prescrição e dispensa podem ocorrer conforme habitual, informa o regulador.

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