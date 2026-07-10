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PJ detém mulher de 70 anos suspeita de fogo florestal em Resende

10 jul, 2026 - 11:41 • Lusa

Uma mulher de 70 anos foi detida por ser suspeita de ter provocado, no início da semana, um incêndio florestal numa localidade do concelho de Resende, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

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Uma mulher de 70 anos foi detida por ser suspeita de ter provocado, no início da semana, um incêndio florestal numa localidade do concelho de Resende, revelou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a PJ, a identificação e detenção da idosa, que já possuía antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícito, foi realizada pela Diretoria do Norte.

Em causa está um crime de incêndio florestal, na terça-feira, na localidade de S. Martinho de Mouros, no concelho de Resende, distrito de Viseu.

"O incêndio colocou em perigo uma vasta mancha florestal e várias habitações, apenas não atingindo maiores proporções graças à rápida intervenção dos bombeiros", destacou a PJ.

A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva, a medida de coação de mais gravosa.

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