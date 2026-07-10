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Lisboa-Montijo
Ponte Vasco da Gama cortada no sentido norte-sul após choque em cadeia
10 jul, 2026 - 18:07 • Ricardo Vieira
Seis pessoas ficaram feridas em acidente que envolveu cinco viaturas, entre Lisboa e o Montijo.
A Ponte Vasco da Gama, entre Lisboa e o Montijo, está cortada no sentido norte-sul devido a um choque em cadeia.
Seis feridos ligeiros é o balanço do acidente no tabuleiro da maior ponte do país, disse à Renascença fonte do INEM.
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A colisão no sentido Lisboa-Montijo envolveu cerca de cinco viaturas.
O desastre está a provocar vários quilómetros de filas de trânsito numa altura em que milhares de pessoas tentar regressar a casa.
Nas operações de socorro estão envolvidos 25 operacionais, apoiados por 12 viaturas.
O alerta foi dado pelas 16h50, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
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