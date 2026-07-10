Prisão preventiva para 13 detidos em megaoperação anti-droga

Treze dos 26 arguidos detidos pela GNR de Oliveira de Azeméis numa megaoperação policial de combate ao tráfico de droga vão aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou esta sexta-feira aquela força de segurança.

Segundo a mesma fonte, dos 26 detidos, 15 foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Feira, no distrito de Aveiro, tendo sido aplicada a medida de coação mais gravosa a 13 (11 homens e duas mulheres, com idades entre os 20 e 61 anos).

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Os restantes dois são um rapaz e uma rapariga, de 17 e 18 anos, respetivamente, que ficaram com apresentações diárias no posto policial da área de residência, para além de estarem proibidos de contactar os outros arguidos e de frequentar locais conotados com o consumo e tráfico de droga. O jovem terá ainda de se sujeitar a tratamento à toxicodependência.

Os outros 11 detidos foram libertados e ficaram com Termo de Identidade e Residência.

Rede operava em Aveiro e no Porto

A GNR deteve na terça-feira 21 homens e cinco mulheres, com idades entre os 17 e 61 anos, suspeitos de pertencer a uma rede de tráfico de droga que atuava nos distritos de Aveiro e Porto.

Em comunicado, a GNR esclareceu que os suspeitos foram detidos durante uma megaoperação policial, no âmbito de uma investigação criminal que decorria há vários meses, destinada ao desmantelamento de uma organização criminosa indiciada pela prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, posse de armas de fogo e outros ilícitos conexos.

Durante a ação foram apreendidas 80 mil doses de haxixe (cerca de 40 quilogramas), 1.720 doses de cocaína, 38,72 doses de liamba, 23,5 doses de cocaína "crack", 21 doses de heroína e 3,2 doses de MDMA (ecstasy), para além de 11 balanças de precisão, e outros objetos utilizados na preparação e acondicionamento do produto estupefaciente.

Foram ainda apreendidos 20.712,10 euros em dinheiro, 140 euros em notas falsas, duas armas de fogo (réplicas), 16 munições e dois "boxers" "soqueira".

Segundo a Guarda, o valor do produto estupefaciente apreendido ascende a cerca de 200 mil euros, evidenciando a elevada capacidade operacional e o volume de negócio da rede criminosa agora desmantelada.

"A investigação permitiu identificar uma estrutura criminosa organizada e com significativa capacidade logística, que operava de forma permanente e coordenada, assegurando o abastecimento, transporte, armazenamento e distribuição de substâncias estupefacientes nos distritos de Aveiro e Porto", refere a mesma nota.

De acordo com a investigação, a atividade criminosa incidia maioritariamente nos concelhos de Aveiro, Arouca, Estarreja, Vale de Cambra, Albergaria-a-Velha, Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, Vila Nova de Gaia e Porto, abastecendo uma vasta rede de consumidores e recorrendo a diversos locais para ocultação, preparação e distribuição do produto estupefaciente.

A Guarda refere ainda que parte da atividade criminosa era desenvolvida em zonas urbanas de elevada concentração populacional e em locais frequentemente utilizados por jovens, incluindo áreas envolventes de estabelecimentos de ensino, procurando explorar a vulnerabilidade dessa população para a angariação de consumidores e expansão da atividade ilícita.

No decurso da operação, que contou com o apoio da PSP, foram cumpridos 11 mandados de detenção, tendo sido realizadas 43 buscas domiciliárias e 44 buscas não domiciliárias, envolvendo um elevado dispositivo operacional composto por militares da Guarda de diversas valências.