Professores instruídos para classificar exames mesmo se respostas estiverem incompletas

Os professores estão a receber indicação para classificar respostas de exame, mesmo que estejam incompletas. A denúncia parte do movimento Missão Escola Pública (MEP).

“Os supervisores, representantes do Júri Nacional de Exames dentro dos agrupamentos de exames, estão a dar indicação aos professores que, se não acederem às folhas de continuação que reportaram terem falta até ao final do processo, deverão classificar a questão com os dados que têm”, relata Cristina Mota, dirigente da MEP.

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Cristina Mota entende que esta orientação é uma “indicação de que se procura afixar pautas a qualquer custo no dia 17, independentemente do rigor que estiver nas classificações atribuídas”.

Nesta altura faltam dois dias úteis para terminar o prazo para os docentes terminarem de atribuir classificações e a Missão Escola Pública considera que “será impossível, neste período, termos uma avaliação rigorosa com o profissionalismo que os professores habitualmente costumam ter neste processo”.