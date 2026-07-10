- Noticiário das 23h
- 10 jul, 2026
-
Exames nacionais
Professores instruídos para classificar exames mesmo se respostas estiverem incompletas
10 jul, 2026 - 17:24 • Cristina Nascimento
Denúncia parte do movimento Missão Escola Pública que lamenta ainda o silêncio do primeiro-ministro sobre o assunto. Professores estão a dois dias úteis do prazo final para entregar classificações.
Os professores estão a receber indicação para classificar respostas de exame, mesmo que estejam incompletas. A denúncia parte do movimento Missão Escola Pública (MEP).
“Os supervisores, representantes do Júri Nacional de Exames dentro dos agrupamentos de exames, estão a dar indicação aos professores que, se não acederem às folhas de continuação que reportaram terem falta até ao final do processo, deverão classificar a questão com os dados que têm”, relata Cristina Mota, dirigente da MEP.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Cristina Mota entende que esta orientação é uma “indicação de que se procura afixar pautas a qualquer custo no dia 17, independentemente do rigor que estiver nas classificações atribuídas”.
Nesta altura faltam dois dias úteis para terminar o prazo para os docentes terminarem de atribuir classificações e a Missão Escola Pública considera que “será impossível, neste período, termos uma avaliação rigorosa com o profissionalismo que os professores habitualmente costumam ter neste processo”.
reportagem
40 pessoas num armazém quase incógnito. Os bastidores da digitalização dos exames
Ministério da Educação assegura que não há exames (...)
Mais. Cristina Mota não tem dúvidas de que os professores vão “trabalhar ao fim de semana”.
“Não deveria contar esta disponibilidade, mas, conhecendo a classe conforme conhecemos, teremos vários professores a classificar no fim de semana”, reforça.
No plano político, a dirigente da MEP entende que, “efetivamente, [Luís] Montenegro já deveria ter vindo a público falar sobre esta questão, dar-lhe a importância que ela tem”.
Já sobre a manutenção de Fernando Alexandre como ministro da Educação, Cristina Mota entende que “a saída do ministro, neste momento, seria trazer mais um problema”.
“A demissão [do ministro] deverá ser avaliada por outras entidades que não a Missão Escola Pública. O que nós pedimos é a resolução dos problemas e que Fernando Alexandre assuma, efetivamente, o problema que tem em mãos”, remata.
- Noticiário das 23h
- 10 jul, 2026
-
- Estudantes querem garantir que nenhum aluno fica prejudicado com problemas nos exames nacionais
- Ministro da Educação garante controlo do processo de correção de exames
- Governo anuncia que 73% dos exames nacionais distribuídos estão corrigidos
- PSD "absolutamente convencido" que Fernando Alexandre vai ao Parlamento esclarecer problemas dos exames nacionais
- "A demissão do ministro da Educação seria um problema a acrescentar" aos exames, diz SPLIU
- Estudantes querem garantir que nenhum aluno fica prejudicado com problemas nos exames nacionais
- Ministro da Educação garante controlo do processo de correção de exames
- Governo anuncia que 73% dos exames nacionais distribuídos estão corrigidos
- PSD "absolutamente convencido" que Fernando Alexandre vai ao Parlamento esclarecer problemas dos exames nacionais
- "A demissão do ministro da Educação seria um problema a acrescentar" aos exames, diz SPLIU