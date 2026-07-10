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Professores instruídos para classificar exames mesmo se respostas estiverem incompletas

10 jul, 2026 - 17:24 • Cristina Nascimento

Denúncia parte do movimento Missão Escola Pública que lamenta ainda o silêncio do primeiro-ministro sobre o assunto. Professores estão a dois dias úteis do prazo final para entregar classificações.

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Os professores estão a receber indicação para classificar respostas de exame, mesmo que estejam incompletas. A denúncia parte do movimento Missão Escola Pública (MEP).

“Os supervisores, representantes do Júri Nacional de Exames dentro dos agrupamentos de exames, estão a dar indicação aos professores que, se não acederem às folhas de continuação que reportaram terem falta até ao final do processo, deverão classificar a questão com os dados que têm”, relata Cristina Mota, dirigente da MEP.

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Cristina Mota entende que esta orientação é uma “indicação de que se procura afixar pautas a qualquer custo no dia 17, independentemente do rigor que estiver nas classificações atribuídas”.

Nesta altura faltam dois dias úteis para terminar o prazo para os docentes terminarem de atribuir classificações e a Missão Escola Pública considera que “será impossível, neste período, termos uma avaliação rigorosa com o profissionalismo que os professores habitualmente costumam ter neste processo”.

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Mais. Cristina Mota não tem dúvidas de que os professores vão “trabalhar ao fim de semana”.

“Não deveria contar esta disponibilidade, mas, conhecendo a classe conforme conhecemos, teremos vários professores a classificar no fim de semana”, reforça.

No plano político, a dirigente da MEP entende que, “efetivamente, [Luís] Montenegro já deveria ter vindo a público falar sobre esta questão, dar-lhe a importância que ela tem”.

Já sobre a manutenção de Fernando Alexandre como ministro da Educação, Cristina Mota entende que “a saída do ministro, neste momento, seria trazer mais um problema”.

“A demissão [do ministro] deverá ser avaliada por outras entidades que não a Missão Escola Pública. O que nós pedimos é a resolução dos problemas e que Fernando Alexandre assuma, efetivamente, o problema que tem em mãos”, remata.

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