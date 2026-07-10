Protesto em Almada: "Há idosos e crianças sem acesso a água. Já é um caso de saúde pública"

Falta água nas torneiras de Almada, mas não falta indignação. Dezenas de populares saíram esta sexta-feira à rua, na zona do Pragal, com cartazes a lembrar que a água é um direito público. As falhas no abastecimento têm prejudicado moradores e comerciantes.

Rosa Costa é proprietária de um cabeleireiro e diz que teve de adaptar-se às dificuldades para não perder clientes. “Eu vou de manhã, muito cedo, para o cabeleireiro para encher os baldes porque à tarde não consigo enchê-los. Depois, junto umas quantas clientes e lavo-lhes as cabeças, todas seguidas, porque sei que a partir das 10h00 já não tenho água. Neste momento, estou a fazer 14 horas de trabalho", conta à Renascença.

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Rosa Costa defende soluções imediatas. "Eu tenho um cabeleireiro, mas há casos de idosos e crianças sem acesso a água. Já é um caso de saúde pública".

Lícia Araújo é funcionária da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, em Almada, e também tem queixas a apresentar. Diz que gostava de ouvir a presidente da Câmara, Inês de Medeiros, junto dos munícipes, neste protesto.

“Eu trabalho na FCT. Nós não temos água, não temos nada. Sou cozinheira na faculdade e durante dois dias não houve água para lavar as loiças. Quando lá começa a decair [o caudal], no Monte da Caparica, na Rua da Granja, para. Chego a casa e já não tenho água. Se ela [a presidente da Câmara] diz que é mentira do povo, que ficou mais de 14 horas ou 12 horas sem água, eu no domingo tive de ir almoçar fora porque não tinha água em casa", desabafa.

Revoltados com a autarquia, estes moradores dizem recear que a situação não fique normalizada no espaço de duas a três semana, tal como foi anunciado.