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Falta de água
Protesto em Almada: "Há idosos e crianças sem acesso a água. Já é um caso de saúde pública"
10 jul, 2026 - 23:24 • Marisa Gonçalves
Dezenas de populares saíram esta sexta-feira à rua, no Pragal, em protesto contra a falta de água no concelho de Almada.
Falta água nas torneiras de Almada, mas não falta indignação. Dezenas de populares saíram esta sexta-feira à rua, na zona do Pragal, com cartazes a lembrar que a água é um direito público. As falhas no abastecimento têm prejudicado moradores e comerciantes.
Rosa Costa é proprietária de um cabeleireiro e diz que teve de adaptar-se às dificuldades para não perder clientes. “Eu vou de manhã, muito cedo, para o cabeleireiro para encher os baldes porque à tarde não consigo enchê-los. Depois, junto umas quantas clientes e lavo-lhes as cabeças, todas seguidas, porque sei que a partir das 10h00 já não tenho água. Neste momento, estou a fazer 14 horas de trabalho", conta à Renascença.
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Rosa Costa defende soluções imediatas. "Eu tenho um cabeleireiro, mas há casos de idosos e crianças sem acesso a água. Já é um caso de saúde pública".
Lícia Araújo é funcionária da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, em Almada, e também tem queixas a apresentar. Diz que gostava de ouvir a presidente da Câmara, Inês de Medeiros, junto dos munícipes, neste protesto.
“Eu trabalho na FCT. Nós não temos água, não temos nada. Sou cozinheira na faculdade e durante dois dias não houve água para lavar as loiças. Quando lá começa a decair [o caudal], no Monte da Caparica, na Rua da Granja, para. Chego a casa e já não tenho água. Se ela [a presidente da Câmara] diz que é mentira do povo, que ficou mais de 14 horas ou 12 horas sem água, eu no domingo tive de ir almoçar fora porque não tinha água em casa", desabafa.
Revoltados com a autarquia, estes moradores dizem recear que a situação não fique normalizada no espaço de duas a três semana, tal como foi anunciado.
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O concelho de Almada está desde esta semana em situação de alerta por causa dos problemas no abastecimento de água.
Seis localidades do concelho de Almada ficaram sem água, entre as 22h00 desta sexta-feira e as 06h00 de sábado, no âmbito das medidas da Câmara Municipal para restabelecer reservas de água, anunciou a autarquia.
Numa nota conjunta divulgada nas páginas oficiais no Facebook da Câmara de Almada e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada, é especificado que o “corte total do abastecimento de água” vai afetar o Feijó, Laranjeiro, Vale Flores, Barrocas, Cova da Piedade e Chegadinho.
A partir de sábado, vários equipamentos desportivos municipais vão estar com condicionamentos no acesso, na sequência da situação de alerta devido às falhas de abastecimento de água no concelho.
As piscinas municipais da Caparica, Sobreda e Charneca de Caparica estarão totalmente encerradas ao público, enquanto as piscinas do Complexo Municipal dos Desportos estarão abertas para utilização exclusiva para treinos das equipas participantes em competições oficiais.
O Complexo Municipal dos Desportos, pavilhões e Pista Municipal de Atletismo estarão abertos apenas para utilização autorizada sem recurso à zona de duches dos balneários, estando salvaguardada a exceção para competições oficiais.
A autarquia adianta que o Parque Urbano da Costa de Caparica, ginásios e sala de exercício podem ser usados embora esteja interdito o acesso à zona de duches dos balneários.
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