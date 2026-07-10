Queda de parapente faz um ferido grave em Melides

Um praticante de parapente, de 65 anos e nacionalidade luxemburguesa, sofreu esta sexta-feira ferimentos graves ao cair na zona de Melides, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, informou a Proteção Civil e a GNR.

A fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à agência Lusa que o acidente com o parapente, para o qual foi dado alerta às 15h22, ocorreu no Parque de Campismo da Galé, naquele concelho alentejano.

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Segundo a mesma fonte, a vítima foi transportada em estado considerado grave num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital do Litoral Alentejano, no concelho vizinho de Santiago do Cacém.

Contactada pela Lusa, fonte da GNR precisou que a vítima é um homem de 65 anos e nacionalidade luxemburguesa.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Grândola, INEM e GNR, com um total de 15 operacionais, apoiados por quatro veículos e um helicóptero.