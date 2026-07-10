Reaberta circulação na Ponte Vasco da Gama após choque em cadeia

O trânsito na Ponte Vasco da Gama no sentido Lisboa-Montijo foi retomado pelas 18:33, com a abertura de uma das três faixas de rodagem, cortadas após um acidente com cinco veículos ligeiros, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

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O acidente provocou "seis feridos ligeiros", segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A mesma fonte especificou pelas 18:25 que dois dos feridos foram transportados para o Hospital do Barreiro, dois para o Hospital de São José, em Lisboa, e os outros dois para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

O desastre provocou vários quilómetros de filas de trânsito numa altura em que milhares de pessoas tentar regressar a casa.

Nas operações de socorro estão envolvidos 25 operacionais, apoiados por 12 viaturas.

O alerta foi dado pelas 16h50, indica a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

[notícia atualizada às 20h16]