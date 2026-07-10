Transportes públicos gratuitos para residentes do Porto já a partir de hoje

Agora é oficial: os transportes públicos para residentes no Porto passam a ser, a partir desta sexta-feira, gratuitos para quem detém o o cartão municipal Porto. A novidade foi dada pelo presidente da Câmara Municipal do Porto aos jornalistas, esta sexta-feira.

"A partir de hoje os transportes públicos são gratuitos na cidade do Porto para quem detém o cartão Porto.", disse esta sexta-feira Pedro Duarte numa cerimónia que decorreu na praça em frente à estação de metro da Trindade.

Aos jornalistas, Pedro Duarte confirma que a medida, que deveria entrar em vigor até ao final do ano, foi antecipada porque já se reuniam as condições para entrar em funcionamento. Quem for portador do cartão Porto. terá, no entanto, de atualizar o cartão numa loja Andante ou numa Payshop para poder ter acesso às viagens gratuitas. O cartão terá, igualmente, de ser validado a cada viagem, como se de um cartão Andante se tratasse.

O carregamento da gratuitidade dos transportes será anual, disse ainda o autarca. A medida tem um custo estimado para a autarquia de 20 a 25 milhões de euros anuais.

Esta era uma das principais medidas do programa eleitoral do então candidato pela coligação PSD/CDS-PP/IL.

[Notícia atualizada às 11h08 de 10 de julho de 2026 para acrescentar detalhes]