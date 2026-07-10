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Transportes públicos gratuitos para residentes do Porto já a partir de hoje

10 jul, 2026 - 10:55 • Pedro Mesquita , Daniela Espírito Santo com Lusa

Presidente da Câmara Municipal do Porto confirmou, esta sexta-feira, que já é possível viajar gratuitamente na cidade mas viagens grátis só para detém o cartão municipal Porto.

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Agora é oficial: os transportes públicos para residentes no Porto passam a ser, a partir desta sexta-feira, gratuitos para quem detém o o cartão municipal Porto. A novidade foi dada pelo presidente da Câmara Municipal do Porto aos jornalistas, esta sexta-feira.

"A partir de hoje os transportes públicos são gratuitos na cidade do Porto para quem detém o cartão Porto", disse esta sexta-feira Pedro Duarte numa cerimónia que decorreu na praça em frente à estação de metro da Trindade.

Esta era uma das principais medidas do programa eleitoral do então candidato pela coligação PSD/CDS-PP/IL.

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