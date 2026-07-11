Água da torneira em Almada poderá ter aspeto esbranquiçado, avisa regulador

A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) informou este sábado que a água da torneira poderá apresentar alterações após os cortes no abastecimento, no concelho de Almada, não estando em causa a qualidade para consumo humano.

"Após o corte no abastecimento, a água na torneira poderá apresentar um aspeto esbranquiçado", alerta a ERSAR em comunicado, explicando que a alteração "resulta da presença de ar nas condutas".

O regulador ressalva, no entanto, que não está em causa a qualidade da água para consumo humano.

Nos últimos dias, têm sido relatadas sucessivas falhas de água, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo sido ativado, na segunda-feira, o plano de contingência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e criado um gabinete de crise.

A ERSAR garante estar a acompanhar a situação e acrescenta que as medidas implementadas pelos SMAS de Almada permitirão recuperar os "níveis de reserva do sistema e o restabelecimento gradual da normalidade do abastecimento".

O plano de contingência prevê a redução da pressão na rede e a interrupção programada do abastecimento em zonas previamente definidas.

Onze zonas do concelho de Almada vão ficar sem água a partir das 22:00 de hoje e até às 06:00 de domingo, no âmbito das medidas da Câmara Municipal para restabelecer reservas de água, anunciou a autarquia.

"Estas intervenções têm estado a ser comunicadas antecipadamente aos utilizadores e planeadas para causar o menor transtorno possível, sendo aplicadas apenas durante o tempo estritamente necessário para permitir a recuperação dos níveis de reserva do sistema", refere o regulador.