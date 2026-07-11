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Condutor que atropelou mortalmente militar da GNR no IC2 tinha taxa de álcool superior a 1,2 g/l

11 jul, 2026 - 11:08 • Maria João Costa com Redação

Acidente ocorreu em Alcobaça. Militar, de 29 anos, era natural de Fafe.

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O condutor que atropelou mortalmente um agente da GNR no IC2 tinha uma taxa de álcool no sangue considerada crime, tendo acusado uma taxa de superior a 1,2 g/l

Segundo uma nota de pesar do Ministério da Administração Interna, o condutor colocou-se em fuga, mas acabou por voltar voluntariamente ao local do acidente.

O ministro Luís Neves e os secretários de Estado lamentam a morte do militar de 29 anos, do Destacamento de Trânsito de Leiria, que foi atropelado quando sinalizava uma viatura parada que se incendiou.

"Nenhuma vida deve ser perdida por indiferença, negligência ou irresponsabilidade", lê-se num comunicado da equipa ministerial da Administração Interna.

"Todos os cidadãos têm o dever de respeitar e cumprir as ordens dos agentes de autoridade e evitar comportamentos que coloquem a sua vida ou integridade física em risco."

O militar, de 29 anos, "perdeu a vida, enquanto cumpria o seu dever, na regularização de trânsito".

O Ministério deixa, em nome do Governo, uma "palavra de solidariedade e sentidas condolências à família, aos amigos, à Guarda Nacional Republicana e, em particular, aos militares do Destacamento de Trânsito de Leiria".

Um militar da Brigada de Trânsito (BT) da GNR foi atropelado mortalmente por um veículo no IC2 na sexta-feira à noite, em Redondas, concelho de Alcobaça, O militar da BT de Leiria, natural de Fafe, estava a controlar o trânsito junto de um camião que se havia incendiado pouco antes e, cerca das 23:20, foi atropelado por um condutor que não parou no local mas depois regressou e apresentou-se junto das autoridades, tendo sido detido.

O condutor apresentava uma taxa de alcoolemia superior a 1,2 gramas por litro.

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