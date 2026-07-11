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Educação
Fenprof vai apresentar queixa na PGR a exigir inquérito à classificação dos exames
11 jul, 2026 - 21:30 • Diogo Camilo
Estrutura sindical avança que as medidas anunciadas pelo Governo não resolvem a "gravidade e a dimensão dos erros reportados" e que não há soluções para problemas de "sobrecargas, abusos e ilegalidades quanto aos horários e organização do trabalho dos docentes".
A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) vai apresentar uma queixa na Procuradoria-Geral da República (PGR) a exigir a abertura de um inquérito ao processo de correção digital e eletrónica dos exames nacionais do ensino secundário.
Em comunicado, a estrutura sindical pede o "apuramento de responsabilidades relativamente à fiabilidade, segurança e credibilidade" da plataforma online adotada para este ano e refere que as medidas anunciadas pelo Governo não resolvem a "gravidade e a dimensão dos erros reportados".
"Não é o anúncio do pagamento de horas extraordinárias, mesmo que devido, que resolve o sufoco que se abateu sobre os docentes", refere a Fenprof, que critica o anúncio "por um responsável partidário" ao mesmo tempo que avança que o atual Governo "nada ter apresentado para resolver os problemas de sobrecargas, abusos e ilegalidades quanto aos horários e organização do trabalho dos docentes".
A Fenprof indica ainda que nem a conclusão da classificação dos exames irá terminar com a pressão sobre professores, referindo que haverá depois um período de apresentação dos pedidos de reapreciação das provas, "previsivelmente numerosos face ao desnorte verificado".
"Isto significa que muitos docentes continuarão sujeitos a mais tarefas e responsabilidades, podendo ver adiado, mais uma vez, o gozo efetivo das suas férias, mesmo tendo em conta as determinações legais sobre esta excecional possibilidade", referem os professores.
À Renascença, o secretário-geral da estrutura, José Feliciano Costa, afirmou que o processo de correção de exames está "caótico" e que professores "estão a ter uma sobrecarga": "A correção de provas ao fim de semana sempre foi feita e as horas nunca foram pagas."
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