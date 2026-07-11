Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 11 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Exames Nacionais

FNE diz que pagar horas extra aos professores é "obrigação legal"

11 jul, 2026 - 23:31

A Federação Nacional da Educação vinca que o pagamento a professores classificadores não deve ser um "reconhecimento excecional".

A+ / A-

A Federação Nacional da Educação (FNE) considera "justo e necessário" o pagamento de horas extraordinárias aos professores classificadores, mas sublinha que se trata de uma obrigação legal e não de um "reconhecimento excecional".

A FNE reage assim ao anúncio feito este sábado pelo ministério da Educação que irá pagar horas extraordinárias aos docentes classificadores pelo trabalho realizado este fim de semana para garantir que as notas dos cerca de 300 mil exames seja divulgadas na próxima sexta-feira.

"O pagamento de horas extraordinárias é um reconhecimento excecional ou é, simplesmente, o cumprimento de uma obrigação decorrente da prestação de trabalho para além do horário normal?", questiona a FNE num comunicado divulgado este sábado.

A federação saúda os professores classificadores, que responderam "com enorme profissionalismo, disponibilidade e sentido de responsabilidade" às dificuldades verificadas no processo de classificação digital.

No entanto, defende que "o verdadeiro reconhecimento" passa por melhores condições de trabalho, planeamento, organização e prevenção de situações de sobrecarga.

Alem disso, acrescenta, também os assistentes técnicos e os restantes profissionais envolvidos no processo dos exames nacionais devem ser reconhecidos, já que "enfrentaram horários prolongados" e "responsabilidades acrescidas" para assegurar o funcionamento das escolas.

"Se existe um esforço extraordinário, então o reconhecimento deve abranger todos os profissionais que, com o seu trabalho, tornam possível a realização e a conclusão do processo dos exames nacionais", defende a FNE.

A organização considera que o debate não se deve limitar ao trabalho realizado durante um fim de semana, lembrando que a classificação de provas é, por natureza, uma tarefa de elevada exigência e responsabilidade, independentemente do momento em que é realizada. .

"Esse trabalho não se torna exigente apenas quando é realizado ao fim de semana. É exigente sempre", sublinha.

A federação defende que os professores e restantes trabalhadores "não podem ser transformados nos responsáveis por resolver" falhas de planeamento, organização ou implementação através de mais horas de trabalho e maior disponibilidade.

Para a FNE, o problema não foi a utilização de ferramentas digitais: "Culpar o digital é falhar o diagnóstico", defende.

A FNE considera que "o problema surge quando a transformação digital não é acompanhada por planeamento rigoroso, testes adequados, sistemas robustos, formação, apoio técnico, mecanismos de contingência e envolvimento efetivo daqueles que vão utilizar os sistemas".

A federação quer saber de quem é a responsabilidade pelos problemas do processo de classificação digital, perguntando se os riscos foram devidamente avaliados, se existiam mecanismos de contingência adequados e se os profissionais das escolas foram ouvidos antes da adoção do novo modelo.

A FNE exige assim o apuramento das responsabilidades pelos constrangimentos agora registados e que sejam avaliados os procedimentos usados.

No documento, a federação volta ainda a defender que o tempo real de trabalho dos professores ultrapassa regularmente os limites formais ao longo de todo o ano letivo, lembrando que muitos docentes trabalham à noite e aos fins de semana sem que esse tempo seja contabilizado ou remunerado.

Por isso, considera que a decisão agora anunciada deve abrir uma reflexão mais ampla sobre o tempo de trabalho docente.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 11 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

1951-2026

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)