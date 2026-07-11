Homem detido em Peniche por suspeita de importunação sexual durante transmissão de jogo da Seleção

Um homem de 65 anos foi detido por suspeitas da prática do crime de importunação sexual, durante a transmissão pública de um jogo da Seleção Nacional de Futebol, em Peniche, informou este sábado a PSP de Leiria.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Distrital de Leiria da PSP indicou que a detenção ocorreu na segunda-feira, durante a transmissão pública de um jogo da Seleção Nacional de Futebol, num espaço organizado pelo Município de Peniche e que reuniu um elevado número de pessoas.

Segundo a investigação policial, o suspeito terá aproveitado a concentração de pessoas para se aproximar de jovens mulheres, "encostando-se deliberadamente às vítimas e roçando o seu órgão sexual, visivelmente em estado de ereção, nas nádegas das mesmas, apalpando-as em alguns casos".

"Esta conduta foi repetida por diversas vezes ao longo do evento, causando elevado desconforto e perturbação às vítimas. Testemunhas relataram ainda que o suspeito terá adotado o mesmo comportamento em relação a outras mulheres presentes no recinto, muitas das quais, devido à concentração de pessoas, nem sempre se aperceberam imediatamente do sucedido", acrescentou.

Quando se deslocou ao local, a PSP identificou um homem cujo comportamento se revelava compatível com as descrições fornecidas.

"Atendendo à natureza dos factos, ao comportamento persistente do suspeito e à presença de inúmeros menores e famílias no recinto, os polícias procederam à sua retirada imediata do evento e conduziram-no à Esquadra de Peniche para realização das diligências policiais", referiu.

Durante a revista de segurança efetuada ao suspeito, os polícias verificaram que o homem de 65 anos não usava roupa interior, "circunstância que constitui um elemento relevante para a investigação, por poder indiciar uma preparação destinada a facilitar a prática dos comportamentos denunciados".

Já na esquadra, uma das vítimas formalizou denúncia e manifestou expressamente vontade de procedimento criminal.

Foi igualmente inquirida uma testemunha presencial que "corroborou os factos denunciados, permitindo reunir os elementos probatórios necessários para a detenção do suspeito em flagrante delito".

O homem foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Peniche no dia seguinte, tendo o processo prosseguido para inquérito.

"O suspeito é reincidente neste tipo de comportamentos, existindo denúncias anteriores relacionadas com factos de natureza semelhante", concluiu.