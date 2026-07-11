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Alcobaça

Militar da GNR morre atropelado no IC2

11 jul, 2026 - 01:29 • Ricardo Vieira

O GNR estaria a sinalizar um camião que estava a arder, quando foi colhido por uma viatura.

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Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) morreu esta noite atropelado no IC2 na zona de Turquel, em Alcobaça.

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O GNR estaria a sinalizar um camião que estava a arder, quando foi colhido por uma viatura, adianta a CMTV.

Pelas 01h00 da madrugada deste sábado, o IC2 estava cortado ao trânsito no dois sentidos.

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  • 11 jul, 2026
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