- Noticiário das 2h
- 11 jul, 2026
-
Em Destaque
Alcobaça
Militar da GNR morre atropelado no IC2
11 jul, 2026 - 01:29 • Ricardo Vieira
O GNR estaria a sinalizar um camião que estava a arder, quando foi colhido por uma viatura.
Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) morreu esta noite atropelado no IC2 na zona de Turquel, em Alcobaça.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O GNR estaria a sinalizar um camião que estava a arder, quando foi colhido por uma viatura, adianta a CMTV.
Pelas 01h00 da madrugada deste sábado, o IC2 estava cortado ao trânsito no dois sentidos.
- Noticiário das 2h
- 11 jul, 2026
-
Comentários