Presidente da República lamenta morte de militar da Brigada de Trânsito da GNR

O Presidente da República, António José Seguro, lamentou hoje a morte em serviço de um militar da Brigada de Trânsito da GNR, na sequência de um atropelamento em Alcobaça, e reconheceu o "sentido de missão no cumprimento do dever".

"O Presidente da República manifesta o seu profundo pesar pela morte de Jorge Manuel Fernandes Monteiro, militar da Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Republicana (GNR), vítima de atropelamento quando se encontrava em serviço no IC2, no concelho de Alcobaça", pode ler-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República.

O chefe de Estado transmite "as suas mais sentidas condolências à família do militar" e associa-se "à dor de quantos o conheceram".

Seguro reconheceu o "sentido de missão no cumprimento do dever" deste militar e expressou "a sua solidariedade à GNR neste momento de luto".

Um militar da Brigada de Trânsito (BT) da GNR foi atropelado mortalmente por um veículo no IC2 na sexta-feira à noite, em Redondas, concelho de Alcobaça, confirmou fonte da instituição.

O militar estava a controlar o trânsito junto de um camião que se havia incendiado pouco antes e, cerca das 23:20, foi atropelado por um condutor que não parou no local, mas depois regressou e apresentou-se junto das autoridades, tendo sido detido.

O condutor apresentava uma taxa de alcoolemia superior a 1,2 gramas por litro, que é considerado um crime punível com pena de prisão.

O caso verificou-se ao quilómetro 88 do IC2, perto da localidade de Redondas, freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça e, no momento do acidente, o incêndio já estava extinto.