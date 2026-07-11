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Secretário-geral da Fenprof: "A coisa está caótica"

11 jul, 2026 - 14:53 • Teresa Almeida com Redação

José Feliciano Costa diz que "a correção de provas ao fim de semana sempre foi feita e as horas nunca foram pagas" e estranha o facto de ter sido um porta-voz do PSD a fazer o anúncio. "Parece que o Governo já perdeu a confiança no ministro."

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O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), José Feliciano Costa, considera que o anúncio do pagamento de horas extraordinárias pela correção dos exames é a assunção do caos em que está o processo.

"A coisa está caótica e os professores estão a ter uma sobrecarga", diz o dirigente sindical à Renascença.

"A correção de provas ao fim de semana sempre foi feita e as horas nunca foram pagas", acrescenta.

José Feliciano Costa diz também estranhar o facto de ter sido um porta-voz do PSD a fazer o anúncio do pagamento das horas: "Este anúncio que nem foi feito pelo ministro, foi feito por Sebastião Bugalho, não é? Também nos parece um bocado estranho."

"Parece que o Governo já perdeu a confiança no ministro, mas isso é outra história."

"Vamos ver de que forma é que ele vai fazer o pagamento. Qual é a referência ao cálculo das horas? Qual é a referência? Mas, atenção: entretanto chega o mês de Agosto e as férias podem ser postas em causa. E aí não há horas extraordinárias que resolvam o assunto", adverte o líder da Fenprof.

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