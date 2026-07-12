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Cortes de água em Almada: veja quando a sua zona vai ficar sem abastecimento esta semana

12 jul, 2026 - 18:53 • Diogo Camilo

Os cortes de água no concelho vão acontecer sempre durante a noite, entre as 22h00 e as 06h00.

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O concelho de Almada tem vivido sucessivas falhas de água nos últimos dias e para a próxima semana está prevista a interrupção total do abastecimento de água, num período determinado durante a noite, em várias zonas do concelho, como parte do plano de contigência ativado na segunda-feira.

Em entrevista à Renascença, a autarca Inês de Medeiros avisou que os cortes programados vão continuar até ser conseguido um nível nos reservatórios de água que permita a gerstão eficaz da rede.

Os cortes de água entre os dias 12 e 17 de julho vão acontecer sempre durante a noite, entre as 22h00 e as 06h00, nas seguintes zonas:

12 de julho - Pragal, após a Praceta Ricardo Jorge / Almada/ Cacilhas/ Ramalha / Cova da Piedade até à rotunda dos Bombeiros / Bairro da Cova da Piedade / Centro Sul.

13 de julho - Charneca de Caparica/ Aroeira /Marisol/ Fonte da Telha/ Palhais/ Lazarim/ Botequim/ Vila Nova da Caparica/ Capuchos/ Pilotos/ Funchalinho/ Vale Rosal/ Vale Cavala/ Quinti-nhas/ Quinta de Santa Teresa/ Trafaria/ Raposeira/ Corvina/ Fonte Santa/ Banática /Porto Brandão.

14 de julho - Laranjeiro/ Feijó/Vale Flores/ Barrocas/ Cova da Piedade /Chegadinho/ Pragal até à Praceta Ricardo Jorge/Monte da Caparica/ Raposo/ Torre / Murfacém/ Pera/ Alto do Ín-dio/Vale Flores/Quinta do Secretário/Vale Mourelos.

15 de julho - Pragal, após a Praceta Ricardo Jorge / Almada/ Cacilhas/ Ramalha / Cova da Piedade até à rotunda dos bombeiros / Bairro da Cova da Piedade / Centro Sul.

16 de julho - Charneca de Caparica/ Aroeira /Marisol/ Fonte da Telha/ Palhais/ Lazarim/ Botequim/ Vila Nova da Caparica/ Capuchos/ Pilotos/ Funchalinho/ Vale Rosal/ Vale Cavala/ Quinti-nhas/ Quinta de Santa Teresa/ Trafaria/ Raposeira/ Corvina/ Fonte Santa/ Banática /Porto Brandão.

17 de julho - Laranjeiro /Feijó/ Vale Flores/ Barrocas/ Cova da Piedade /Chegadinho/ Pragal até à Praceta Ricardo Jorge/Monte da Caparica/ Raposo/ Torre / Murfacém/ Pera/ Alto do Ín-dio/Vale Flores/Quinta do Secretário/Vale Mourelos.

O SMAS de Almada avisa também que o restabelecimento do abastecimento será efetuado de forma gradual, pelo que a reposição da água poderá chegar à torneira em momentos diferentes dentro das zonas afetadas.

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