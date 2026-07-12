Fim da destruição de roupa e calçado não vendidos pode beneficiar indústria têxtil portuguesa

A União Europeia quer travar o desperdício provocado pelos stocks em excesso das grandes empresas têxteis e dentro de uma semana entra em vigor a proibição de destruir vestuário e calçado que não tenham sido vendidos. A medida pretende reduzir o impacto ambiental de uma prática ainda comum no setor.

Estima-se que, todos os anos, entre 4% e 9% dos produtos têxteis não vendidos na Europa sejam destruídos antes mesmo de serem usados. Este desperdício será responsável por cerca de 5,6 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono por ano.

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A nova regra pode representar uma oportunidade para a indústria têxtil portuguesa. A diretora-geral da Associação Portuguesa de Têxteis, Ana Paula Dinis, acredita que as marcas poderão passar a privilegiar fornecedores mais próximos, flexíveis e com capacidade para responder rapidamente a encomendas de menor dimensão.

"Podem privilegiar fornecedores que conseguem dar uma resposta mais rápida e, provavelmente, fazer encomendas a empresas mais pequenas, mais em função da procura que está a acontecer e mais tarde. E aí a indústria têxtil portuguesa, como tem estas características de capacidade de resposta rápida, encomendas mais pequenas e flexibilidade, pode posicionar-se muito bem. Num primeiro impacto, eu diria que pode ser positivo.”

A medida vai também obrigar as grandes cadeias de roupa e calçado a rever o planeamento das coleções e a melhorar os modelos de previsão da procura.

O presidente da Confederação das Associações Têxteis Europeias, Mário Jorge Machado, lembra que uma parte significativa dos artigos acaba por ser vendida com desconto, em saldos, devido à dificuldade das marcas em antecipar as tendências de consumo. Por isso, admite que são necessários modelos de previsão mais eficazes.

"As grandes empresas vão ter de ter melhores modelos de previsão. Hoje, há um número gigantesco: 40% dos artigos comprados pelas marcas têm de ser vendidos em saldos e isso gera muitos desperdícios. Ainda há muitas marcas que compram produtos com um ano de antecedência e, para prever as tendências de consumo a essa distância, a probabilidade de erro é grande.”