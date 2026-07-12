Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 12 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio em dois armazéns em Sacavém, junto ao Aeroporto de Lisboa, em fase de rescaldo

12 jul, 2026 - 21:13 • Diogo Camilo , Marisa Gonçalves

Fogo chegou a ser combatido por 53 operacionais, apoiados por 18 meios terrestres. Não há registo de feridos.

A+ / A-

O incêndio que deflagrou este domingo num armazém em Camarate, no concelho de Loures, junto ao Aeroporto Humberto Delgado, já entrou em fase de rescaldo.

O fogo teve início no bairro de São Francisco e consumiu apenas a fachada de dois armazéns, não o seu interior, avançou aos jornalistas Luís Martins, Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Camarate.

Dois carros que se encontravam na via pública ficaram destruídos.

O alerta foi dado às 20h44 deste domingo.

O incêndio está a ser combatido por 53 operacionais, apoiados por 18 meios terrestres.

Contactada pela Renascença, fonte da Proteção Civil avança que não há registo de feridos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 12 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Vídeo

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)