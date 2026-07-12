Incêndio em dois armazéns em Sacavém, junto ao Aeroporto de Lisboa, em fase de rescaldo

O incêndio que deflagrou este domingo num armazém em Camarate, no concelho de Loures, junto ao Aeroporto Humberto Delgado, já entrou em fase de rescaldo.

O fogo teve início no bairro de São Francisco e consumiu apenas a fachada de dois armazéns, não o seu interior, avançou aos jornalistas Luís Martins, Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Camarate.

Dois carros que se encontravam na via pública ficaram destruídos.

O alerta foi dado às 20h44 deste domingo.

O incêndio está a ser combatido por 53 operacionais, apoiados por 18 meios terrestres.

Contactada pela Renascença, fonte da Proteção Civil avança que não há registo de feridos.