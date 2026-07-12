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Incêndio em dois armazéns em Sacavém, junto ao Aeroporto de Lisboa, em fase de rescaldo
12 jul, 2026 - 21:13 • Diogo Camilo , Marisa Gonçalves
Fogo chegou a ser combatido por 53 operacionais, apoiados por 18 meios terrestres. Não há registo de feridos.
O incêndio que deflagrou este domingo num armazém em Camarate, no concelho de Loures, junto ao Aeroporto Humberto Delgado, já entrou em fase de rescaldo.
O fogo teve início no bairro de São Francisco e consumiu apenas a fachada de dois armazéns, não o seu interior, avançou aos jornalistas Luís Martins, Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Camarate.
Dois carros que se encontravam na via pública ficaram destruídos.
O alerta foi dado às 20h44 deste domingo.
O incêndio está a ser combatido por 53 operacionais, apoiados por 18 meios terrestres.
Contactada pela Renascença, fonte da Proteção Civil avança que não há registo de feridos.
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